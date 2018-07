[PHOTOS] Un magnifique domaine rustique chic à vendre au Saguenay pour 15 M$

Une grande pourvoirie comprenant pas moins de 12 luxueux chalets à l’allure rustique chic est en vente au Saguenay pour 15 millions $.

Le domaine Cap au Leste est un «lieu de villégiature idyllique s'harmonisant à la perfection avec la nature» avec une «vue imprenable sur le fjord du Saguenay», peut-on lire dans la fiche de la propriété sur le site de Sotheby’s.

D’une superficie de 1 683 018,36 mc, les lieux construits en 1999 peuvent accueillir plus de 160 visiteurs et comptent, en tout, 53 chambres, un bar, un restaurant et un centre de santé.

Situé à Sainte-Rose-du-Nord, il s’agit de l’«endroit rêvé pour amateur de pêche, chasse, randonnées et motoneige», peut-on lire.

Ce domaine appartient actuellement à un couple des Émirats arabes unis. La plupart des clients qui séjournent sur les lieux seraient des Européens, a confié l’agent d’immeuble au dossier, Martin Dostie.

Le coût du domaine inclut également «l'ensemble de la machinerie», le «fonds de commerce, nom du domaine, numéros de téléphone et site internet du domaine» ainsi que le «chalet de l'Inuit».

