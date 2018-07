Un monde de différence pour Antony Auclair

Il y a un an, Antony Auclair plongeait tête première dans l’inconnu à Tampa. Nouvelle ligue, nouvelle équipe, nouvel environnement, nouveau livre de jeux. Cette année, il n’y a que l’objectif qui est nouveau. «Je veux m’établir comme un ailier rapproché respecté dans la NFL», clame l’ancien du Rouge et Or.

L’an dernier, à pareille date, à l’aube de son premier camp d’entraînement à Tampa, le Beauceron de 25 ans avait d’autres chats à fouetter.

Celui qui avait raté tous les entraînements printaniers en raison d’une blessure à la jambe s’amenait sous la chaleur accablante de la Floride en juillet avec une longueur de retard.

Auclair avait néanmoins terminé l’éreintant exercice avec la satisfaction du devoir accompli en décrochant un poste sur l’alignement régulier.

Ce printemps, après sept semaines d’entraînement, Auclair a subi une déchirure à un ligament de la cheville, mais il est actuellement rétabli à 100 % et se sent d’attaque.

«C’est un monde complètement différent cette année. Quand tu reviens, tu connais déjà tout le monde, ton environnement de travail, les entraîneurs, le personnel, le livre de jeux... Tout est tellement différent de l’an passé. J’étais dans un monde inconnu, tandis que là, j’ai senti tout de suite que j’étais un meilleur joueur», a assuré Auclair lors d’un récent entretien avec Le Journal.

Un rôle accru

La saison dernière, Auclair a patienté jusqu’au 5 octobre, contre les Patriots, pour participer à sa première rencontre. Au final, il a pris part à huit matchs.

Cette mise en bouche lui a ouvert l’appétit et le gaillard de 6 pi 5 po et 255 lb entend prendre plus de place cet automne.

«Je vois plus haut qu’être simplement en uniforme pour les 16 matchs. Je veux m’établir comme un ailier rapproché respecté, surtout en situation de bloc, mais sur qui on peut aussi compter pour courir de bons tracés.

«Mon objectif, c’est d’aider l’équipe de manière régulière dans toutes les facettes du jeu. Être un joueur complet, c’est mon but. Quand mon numéro va être appelé, il faut que je réponde et que je devienne l’un des bons ailiers rapprochés de la ligue, surtout en situation de bloc», a-t-il lancé.

Toujours de la compétition

Si Auclair n’hésite pas à parler de ses objectifs personnels élevés, ce n’est certainement pas parce qu’il se considère comme confortablement installé dans la hiérarchie des ailiers rapprochés des Buccaneers.

Il fait bien sûr partie des quatre candidats logiques, avec les vedettes Cameron Brate et OJ Howard, ainsi qu’Alan Cross.

Mais derrière le quatuor, des recrues embauchées à titre d’agents libres (Tanner Hudson et Jason Reese) arrivent au camp dans le même rôle qu’Auclair l’an passé, avec la ferme intention de causer la surprise.

«C’est toujours à recommencer, il y a toujours un plus jeune pour prendre ta place, mais je suis en confiance cette année. La plus grosse différence, c’est au niveau des ajustements face à la défensive. Je comprends encore mieux ce qui s’en vient. Je peux anticiper des choses plus facilement qu’avant», a conclu Auclair, qui prendra part à son premier entraînement mercredi.

Une équipe à la fiche trompeuse

Aux yeux d’Antony Auclair, mieux vaut ne pas se fier à la fiche de 5-11 des Buccaneers, en 2017, pour établir des pronostics sur la saison à venir.

Vrai, les représentants de Tampa Bay ont figuré parmi les plus grosses déceptions de la NFL la saison dernière après trois années consécutives sous le signe de la progression (de 2-14 à 6-10, puis à 9-7 de 2014 à 2016).

Cependant, pas moins de 10 matchs ont été décidés par un écart d’un touché ou moins durant cette année difficile. Et dans ces mêmes 10 matchs, l’équipe a présenté un rendement de 3-7.

«Ça aurait pu être l’inverse, qu’on soit 7-3 et qu’on parle d’une bonne saison. C’est pour ça que la ligne est mince entre une mauvaise saison et une place en séries dans cette ligue.

«Même si notre fiche montre que nous n’avons pas connu une bonne saison, d’autres équipes ont vécu le contraire en gagnant tous leurs matchs serrés pour se faufiler en séries. On a aussi vécu beaucoup de distractions externes et de malchance. Dans la NFL, tu vis de gros matchs à chaque fin de semaine», a expliqué l’ailier rapproché.

L’absence de Winston

Parlant de distraction, la suspension de trois matchs imposée au quart-arrière Jameis Winston risque de modérer les espoirs des mordus de l’équipe. Une théorie à laquelle Auclair ne souscrit pas.

«Au football, c’est toujours au suivant! Avec Fitz (Ryan Fitzpatrick), on est entre bonnes mains, et la saison dernière, dans ses trois départs, on a montré une fiche de 2-1. Il est une très bonne police d’assurance à avoir dans ton équipe et il a bien fait durant sa carrière», a-t-il fait remarquer.

Les petites choses

Même si trois équipes sur quatre dans la redoutable division Sud de la conférence nationale se sont qualifiées pour les dernières séries, Auclair persiste à croire que les Buccaneers peuvent sortir du lot et s’imposer.

«En fin de saison, on a réussi à battre les Saints, qui formaient une très bonne équipe. Ça en dit gros sur nous. C’est juste que notre fiche démontre notre manque de constance et le fait qu’on n’a pas assez fait attention aux détails.»