Une gardienne fatiguée frappe un bébé

VICTORIAVILLE | Une gardienne qui disait être trop épuisée a commis des voies de fait sur un bébé de 11 mois et lui a causé plusieurs ecchymoses parce qu’il refusait de dormir durant la sieste.

Marie-Josée Allard, 46 ans, opérait son service de garde en milieu familial à Princeville près de Victoriaville depuis une dizaine d’années lorsqu’elle a commis des voies de fait sur un bébé de 11 mois le 26 octobre 2016.

En soirée, la mère du bambin, qui ne peut être identifié, a vu que son oreille était bleutée. Durant le bain, elle a constaté que le corps du bébé était marqué d’ecchymoses à la tempe, la fesse, le bras et la cuisse.

La maman a communiqué avec la gardienne, qui avait déjà gardé sa fille aînée. Mme Allard s’est rendue au domicile du bambin et a admis l’avoir reviré par le bras et la cuisse dans son parc, pour expliquer les blessures.

Admission

Le lendemain, la mère de la victime s’est rendue à l’hôpital, où une enquête a aussitôt été ouverte à la suite des ecchymoses observées. La gardienne a rapidement admis sa culpabilité et fermé sa garderie, affiliée au CPE La Girouette.

Fatigue

Selon l’avocat de la défense, Me Daniel Landry, la gardienne souffrait de fatigue mentale et physique lors de ce geste malheureux.

«Je regrette énormément ce qui est arrivé», a répété Mme Allard, lors des représentations sur sentence, lundi, au palais de justice de Victoriaville.

Les parents des autres enfants de la garderie étaient satisfaits des services de la dame, qui est suivie depuis par une psychologue.

La mère de la victime ne comprend pas pourquoi la gardienne expérimentée n’a pas demandé d’aide plus tôt.

«J’ai perdu une belle relation de confiance que j’avais avec Marie-Josée», a-t-elle exprimé.

Comme peine, la procureure de la Couronne, Me Cynthia Cardinal, propose une probation de trois ans, alors que Me Landry demande une absolution conditionnelle.

«Si elle a un dossier judiciaire, elle va tout perdre», plaide-t-il.

Le juge de la Cour du Québec, Bruno Langelier, rendra sa décision le 21 septembre.