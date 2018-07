Une méthode infaillible pour réussir une entrevue d’embauche

Bravo! Ton CV a attiré l’attention d’un employeur et tu es convoqué pour une entrevue.

Mais comment te préparer adéquatement?

Heureusement, il existe une méthode simple qui permet de répondre à environ 80 % des questions d’un employeur potentiel. On te proposera ensuite des astuces pour gérer les 20 % restants.

LA méthode pour répondre au «80 %»

Sache que les diverses questions qu'un employeur pose lors d'une entrevue d'embauche, peu importe la manière dont elles sont formulées, se rattachent à cette question principale: «Pourquoi es-tu la personne la mieux qualifiée pour ce poste?»

Qui es-tu?

Écris sur une feuille de papier quelles sont tes cinq plus grandes forces.

Évidemment, on parle de choses utiles pour l’emploi que tu vises. À moins de postuler pour travailler dans un tout-inclus à Cancún, tes talents pour faire lever le party et boire 20 mojitos sans broncher ne comptent pas.

Excelles-tu dans la résolution de problèmes, le travail d’équipe, l’organisation, l’analyse, le leadership, l’apprentissage rapide?

À toi de faire cet exercice d’introspection!

Qu’as-tu fait?

Maintenant que tu as déterminé ce qui fait de toi un candidat idéal, tu dois le prouver.

Comme l’a dit Bruce Wayne dans Batman Begins: «Qui que je sois au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes.»

Pour chaque «force» de la liste, écris deux ou trois exemples de circonstances dans lesquelles tu as démontré que tu possédais la qualité dont il est question, et quels résultats cela t'a permis d'obtenir. Les exemples doivent généralement concerner des expériences de travail, mais ils peuvent également être liés aux études, à des expériences de bénévolat ou à un projet pertinent.

La formule est simple: ta qualité, une situation, ton action, les résultats.

Voici un exemple (un peu loufoque) pour te donner une idée:

• Force: Je suis efficace dans la résolution de problèmes.

• Situation: Quand je travaillais en cuisine, j’ai remarqué qu’on perdait beaucoup de temps à râper le fromage pour chaque commande de pizza.

• Solution: Pour économiser du temps, j’ai proposé d’en râper une brique en début de journée.

• Résultat: Les plaintes de clients impatients ont diminué de 90 %.

As-tu tout couvert?

Tu devrais maintenant avoir plus d’une douzaine d’exemples concrets permettant de répondre à la grande majorité des questions qu’on te posera.

«Quelles étaient tes tâches et comment as-tu fait pour y exceller?»

«Comment réagirais-tu face à telle situation?»

«Que diraient de ton travail tes anciens supérieurs?»

«Parle-moi d’un défi auquel tu as été confronté et de la façon dont tu l'as relevé.»

«Quelle expertise peux-tu amener à notre organisation?»

«De quoi es-tu le plus fier?»

«Comment vas-tu t’y prendre pour t’adapter à notre équipe?»

Es-tu prêt?

Mémorise-les! L’objectif n’est pas de les réciter machinalement lors de l’entrevue, mais tu devrais être capable d’en parler sans trop hésiter.

Travaille sur la qualité des récits de façon à les rendre concis et évocateurs de la plus-value que tu crois pouvoir apporter à l'entreprise.

Pour les 20 % qui restent

Renseigne-toi

Obtiens un maximum d’informations sur la culture de l’entreprise et la personne que tu t’apprêtes à rencontrer. Étudie la description de poste et les termes utilisés afin de les incorporer dans tes exemples.

Utilise un langage positif

Au-delà de tes aptitudes, les employeurs cherchent aussi à comprendre ta personnalité par tes choix et ton parcours.

On va te demander de décrire tes expériences et les raisons de ton départ.

S’il peut être thérapeutique de confier à tes proches à quel point un boss t’a écœuré, il est préférable de ne pas le soulever en entrevue.

Au lieu de: «J’ai quitté cet emploi parce que l’environnement de travail m’empoisonnait la vie», opte pour: «J’ai appris beaucoup à cet endroit, mais il était temps pour moi de relever de nouveaux défis.»

Serais-tu intéressé à revoir quelqu’un qui passe votre première date à parler en mal de ses anciennes relations? Même affaire!

N’aie pas peur de dire: «Je ne sais pas»

Malgré une préparation béton, on ne peut pas tout prévoir ou savoir.

Tranche de vie: À la toute fin d’une entrevue qui se passait super bien, on m’a posé une question technique sur un sujet que je ne maîtrisais aucunement. J’ai tenté une réponse et je me suis planté royalement. Je n’ai pas eu la job.

La leçon à tirer de cette anecdote est qu’il vaut mieux admettre franchement une imperfection que de passer pour un baratineur qui prétend tout connaître.

«Quel est ton pire défaut?»

À cette question piège, évite de répondre: «Je suis trop perfectionniste» ou: «Je travaille trop fort». Ça sonne faux.

Déjoue-la avec du positif. Par exemple: «J’étais très timide, mais je me suis grandement dégêné depuis que je me suis joint à une équipe de balle molle.»

Connais ta valeur

Tu dois savoir ce que tu veux et ce que tu vaux. L’employeur a ses attentes et ses objectifs, tu devrais avoir les tiens aussi. Si on t’en donne l’occasion, pose des questions.

Rappelle-toi que vous êtes dans une situation similaire: vous avez un besoin à combler et vous avez quelque chose à offrir. L’entrevue ne sert qu’à déterminer si vous êtes compatibles.

Dans le pire des cas, ça ne sera pas un bon match et ça t'aura permis de t'exercer en vue de la prochaine entrevue!

