Une nouvelle bande-annonce dramatique et des images de la 3e saison de «Riverdale»

Les fans de Riverdale ont été gâtés cette fin de semaine avec de toutes nouvelles images de la saison 3, diffusées dans le cadre du Comic-Con 2018.

Une publication partagée par Teen Vogue (@teenvogue) le 21 Juil. 2018 à 4 :42 PDT

La bande-annonce a été présentée samedi et montre des scènes récapitulatives de la dernière saison et vers la fin, des segments qu’on n’avait jamais vus auparavant. On vous avertit, la troisième saison s’annonce vraiment dramatique, si on se fie à la scène assez particulière avec des bébés autour d’un feu. Creepy.

L’histoire d’Archie, Jughead, Betty, Veronica et toute cette gang-là, se poursuivra dès le 10 octobre sur les ondes de CW, en reprise sur Netflix.