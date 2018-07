[VIDÉO]: Mado nous dévoile ses meilleures adresses à Montréal

Que serait Montréal sans Mado Lamotte? Flamboyante, franche et tout simplement EXTRA, Mado divertit le Village depuis plusieurs années déjà.

Encore une fois cette année, elle présente son spectacle Mado’s Got Talent au Festival Juste pour rire, le 26 juillet. Préparez-vous à une soirée complètement déjantée avec une tonne de drag queens impressionnantes et des numéros déroutants. Mado va être en feu et, en plus, c’est gratuit.

Une publication partagée par Mado Lamotte (@madolamotte) le 19 Sept. 2017 à 8 :08 PDT

En attendant son spectacle, la célèbre drag queen québécoise a accepté de répondre à notre questionnaire MTL sur le fly. Assise confortablement sur l’une des banquettes de son tout nouveau tout beau restaurant La Dînette à Mado, elle vous dévoile où elle aime emmener ses dates, la station de métro qu’elle déteste le plus et l'endroit où elle a le plus «frenché» dans sa vie!

Une publication partagée par Mado Lamotte (@madolamotte) le 9 Juin 2018 à 9 :20 PDT

Mado’s Got Talent – 5e édition

26 juillet 2018, sur la scène Bell du Quartier des spectacles

Les détails ici.



