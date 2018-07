[VIDÉO] Drôle de lapsus de la candidate caquiste dans Abitibi-Ouest!

Alors qu’elle a été présentée aux médias, lundi, la candidate de la CAQ dans Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, a commis un lapsus plutôt loufoque.

Elle a remercié son chef, François Legault, en l'appelant Monsieur Gendron... (en faisant référence à l’actuel député de cette circonscription, François Gendron)

Vers 13m15

C’est qu’un peu plus tôt au cours de l’allocution du chef caquiste, ce dernier a salué le travail du député qu’il qualifie de «monument».

«Il a travaillé très fort. En même temps, c’est une opportunité. Les gens d’Abitibi-Ouest ont beaucoup aimé François Gendron. François ne se présente pas à l’élection du 1er octobre, donc c’est l’occasion de recommencer un nouveau chapitre... pourquoi pas avec Suzanne», a-t-il demandé. On a besoin du changement. On a besoin d’avoir une nouvelle équipe, des nouveaux visages qui regardent ça d’une nouvelle façon. On a besoin aussi de remplacer le gouvernement libéral.»

«On a cassé la glace! Je m’excuse, Monsieur Legault», a tout de suite réagi la candidate en riant.

Si Suzanne Blais a admis que «les souliers sont grands à chausser», elle promet de travailler sur le terrain «comme monsieur Gendron».

Il y a fort à parier que même si l’actuel député d’Abitibi-Ouest tire sa révérence, il sera très présent au cours de cette campagne électorale!