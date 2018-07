[VIDÉO] Un mineur américain soupçonné d’agression sexuelle à Saguenay

Un mineur américain aurait agressé une autre mineure, vendredi dernier, dans l’arrondissement de Jonquière, à Saguenay.

Les deux personnes impliquées faisaient partie du programme d’immersion linguistique EXPLORE au Cégep de Jonquière.

Après avoir passé leur soirée ensemble, le mineur aurait attiré la jeune femme vers un terrain situé derrière le cégep, et c’est là qu’il aurait commis l’agression sexuelle.

La victime a tout de suite contacté les policiers après l’événement ce qui leur a permis d’identifier rapidement le suspect.

Le programme EXPLORE se défend qu'il n'aurait pas pu prévenir l'incident, puisqu'au moment de la prise de présences, à minuit, l'heure du couvre-feu, les deux mineurs étaient rentrés dans leur famille d'accueil.

Le suspect a ensuite été arrêté à l’aéroport Montréal-Trudeau alors qu’il s’apprêtait à retourner dans son pays d’origine.

«On a demandé l’assistance des policiers de la Ville de Montréal dans ce dossier. C’est eux qui ont procédé à l’arrestation du suspect directement à l’aéroport», a expliqué Luc Tardif du Service de police de Saguenay.

Le jeune a comparu lundi matin devant le tribunal de la jeunesse et a plaidé non coupable. Il reste pour le moment détenu en centre jeunesse. Son avocat, Me Charles Cantin, espère qu’il pourra être libéré jeudi lors de son audience.