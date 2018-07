FAUBERT, Monique

(née Cholette)



À Châteauguay, le 22 juillet 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Monique Cholette, épouse de feu M. Germain A. Faubert et mère de feu Germain Jr.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne (Jean-Maurice), Danielle, François, Louis et Micheline (Ronald), ses petits-enfants: Matthew, Caroline, Tyler et Michel, ses arrière-petits-enfants: Samuelle, Benjamin et Zack-Olivier ainsi qu'autres parents et de nombreux amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle jeudi 26 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 27 juillet de 9h30 à 10h30.Les funérailles seront célébrées le vendredi 27 juillet à 11h en l'église Saint-Joachim (1 boul. d'Youville, Châteauguay).En sa mémoire, la famille vous invite à faire un don à la Fondation Anna-Laberge ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.