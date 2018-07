CHIRICOSTA, Aurelio



À Montréal, le samedi 21 juillet 2018 est décédé, à l'âge de 64 ans, Aurelio Chiricosta.Il laisse dans le deuil son frère Vincenzo (Diane) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le mercredi 25 juillet 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et jeudi matin a partir de 8h30. Les funérailles seront célébrées le jeudi 26 juillet 2018, à 10h en l'église Notre-Dame-de-Pompei et de là au cimetière Le Repos St-François D'Assise.