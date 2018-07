DUCHESNE (née STE-MARIE)

Louise



De Mont St-Grégoire, le 21 juillet 2018, est décédée, à l'âge de 92 ans, Dame Louise Ste-Marie, épouse de feu Jean Duchesne.Elle laisse ses enfants: Yvan (Claire Brasseau), Bernard (Jocelyne Bessette), François (Marlene Savard), feu Louis, Marie (Louis Benjamin), Jacques (Patricia Masse), 14 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants, sa soeur et belle-soeur: Madeleine Paquin et Madeleine Bourassa.Exposée le mercredi 25 juillet 2018 de 19h à 22h et jeudi à partir de 9h, au:175, ROUTE 104MONT ST-GRÉGOIRE450-346-1124 et 514-990-9771Yvon Desrochers, présidentGermaine Blackburn, directriceLes funérailles auront lieu jeudi à 11h, à l'église St-Athanase, 500, 1ère Rue, Iberville. Inhumation au cimetière de Mont St-Grégoire.