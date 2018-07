BÉCHARD, Normand



De Lorraine, le 17 juillet 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Normand Béchard, époux de Mme Ginette Côté.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Alexandre (Marie-Hélène) et Marc-André (Julie), ses petits-enfants Pierre-Olivier et Clara, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOUL LABELLEROSEMÈREle jeudi 26 juillet de 19h à 22h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.