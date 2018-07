Bûcher pour un point précieux

Après un match en milieu de semaine, l’Impact a eu la lourde tâche de se déplacer dans l’Ouest américain pour y affronter une des meilleures équipes du circuit Garber.

Pour ajouter à la difficulté, les hommes de Rémi Garde devaient apprivoiser la surface synthétique du Providence Park de Portland.

Obtenir des points sur ce terrain, pour n’importe quel club de la MLS, tient presque du miracle. J’exagère ? Je tiens à rappeler que les Timbers sont toujours invaincus à la maison cette saison.

Malgré tout, samedi soir, le Bleu-blanc-noir a fait la démonstration qu’il s’est grandement amélioré dans les derniers mois. Un nombre plus important de joueurs s’est mis à contribuer à l’effort de guerre et ça se ressent sur la pelouse et surtout au classement.

Ce matin, l’Impact est cinquième dans l’Association de l’Est et il n’est pas farfelu de rêver aux séries éliminatoires dans la métropole québécoise.

Réveils

D’un point de vue individuel, il faut souligner la montée en puissance de quelques éléments montréalais.

D’abord Saphir Taïder, en feu par les temps qui courent. Il marque à raison d’un but par match, un ratio extraordinaire. Quand il est arrivé de Bologne, on savait qu’il avait le talent pour apporter ce genre de contribution, autant d’un point de vue offensif que défensif.

Ensuite, on commençait à perdre patience avec le jeu d’Alejandro Silva. L’Uruguayen a connu un début difficile avec l’Impact, mais sa contribution est devenue dans les six ou sept dernières rencontres essentielle au XI montréalais. Son engagement et son intensité dans l’action du premier but – celui de Taïder – à Portland samedi ont donné le ton au match.

Finalement, n’ajustez pas votre appareil, Matteo Mancosu a marqué un deuxième but cette année. Si la confiance de l’Italien revient, je le souhaite pour le bien de l’équipe, l’équipe pourra se fixer des objectifs encore plus élevés. Avec une contribution assidue de l’attaquant jumelé aux tours de magie d’Ignacio Piatti, l’Impact serait en voiture.

Ne pas se voiler les yeux

Pour l’Impact, tous les indicateurs de performances sont au vert ces temps-ci. Le seul bémol que je pourrais apporter, c’est que l’équipe a pris deux fois l’avance à Portland sans être en mesure de véritablement tuer le match.

Et on ne peut passer sous silence la performance d’Evan Bush. Il est difficile de critiquer le gardien parce que tout au long de la saison, dans les creux de vague, il a été à la hauteur des attentes. Mais n’en demeure pas moins que ses deux gaffes ont permis aux Timbers d’enlever deux points à l’Impact. Deux points très, très précieux.

Personnellement, je ne crois pas que Diego Valeri ait commis une faute contre Bush sur le deuxième but des Timbers. L’attaquant est en droit d’aller au duel dans ces circonstances.

Oui, on doit souligner la performance de Bush, mais pour remettre l’ensemble en perspective, il faut aussi parler des autres joueurs. Silva notamment peut s’en vouloir d’avoir raté une occasion de marquer qui aurait mis le match hors de portée pour l’adversaire.

La suite du Championnat canadien

Place maintenant au match retour du Championnat canadien à Vancouver demain. Avec une avance de 1 à 0, l’Impact est en bonne position pour accéder à la finale. Une victoire ou un match nul seraient amplement suffisants.

Autre aspect positif pour les Montréalais, c’est peut-être le meilleur moment pour affronter les Whitecaps. Ces derniers sont en difficulté dans la MLS et devraient être privés de leur jeune sensation Alphonso Davies.

Si on en croit les informations à son sujet, il pourrait très bientôt s’exiler en Europe pour continuer sa carrière avec le Bayern Munich. Ce n’est certainement pas l’Impact qui va s’en plaindre.