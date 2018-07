CN: Jean-Jacques Ruest reste comme PDG

MONTRÉAL – Nommé par intérim en mars dernier comme président-directeur général du CN, Jean-Jacques Ruest restera de façon permanente à ce poste.

Le conseil d’administration de l’entreprise ferroviaire basée à Montréal a annoncé sa décision mardi. Après une recherche à l’international, il a opté pour la continuité en maintenant en place le PDG actuel.

«Avec Jean-Jacques, nous avons le meilleur. Dans ce rôle, il fera bénéficier la compagnie de sa vision, de son énergie et de son efficacité, a mentionné le président du conseil d’administration, Robert Pace, par communiqué. Le conseil a conclu que Jean-Jacques est le leader qu’il nous faut pour accélérer la mise en œuvre de la stratégie d’innovation du CN, pour faire progresser la compagnie ainsi que pour rétablir et maintenir les meilleurs indicateurs de mesure de l’industrie et un service à la clientèle hors pair.»

M. Ruest connait bien le CN puisqu’il y travaille depuis 22 ans, ayant notamment occupé les fonctions de vice-président exécutif et chef du marketing durant les huit dernières années.

«L’équipe de direction du CN et moi-même sommes déterminés à rétablir notre excellence en matière d’exploitation hors pair de manière durable, à accroître la valeur de la compagnie et à valoriser la marque du CN. Nous y parviendrons par des investissements dans le capital humain, une numérisation efficiente et efficace et une infrastructure qui stimulera la croissance future», a affirmé Jean-Jacques Ruest.

Il avait remplacé Luc Jobin, qui était parti en mars alors que l’entreprise ferroviaire connaissait des ratés. Des clients, comme des producteurs de grains de l’Ouest ainsi que des producteurs pétroliers américains, se sont plaints du service de la compagnie ferroviaire l'hiver dernier.