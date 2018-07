On pourrait décrire Geneviève Borne comme une femme d’art, de musique, de mode, de design et de voyages. Elle combine ses différentes passions dans ses silhouettes souvent marquées d’un accent rock. « J’ai passé beaucoup de temps à Londres ces dernières années, mais là je suis fascinée par le Japon », confie l’auteure. Ce nouvel élan pour le pays du Soleil-Levant explique peut-être son goût pour le kimono et l’esthétique nippone.

Sa garde-robe comprend surtout des pièces choisies de designers locaux des quatre coins du globe. « Je magasine peu lorsque je suis en voyage, mais je fais souvent un détour pour voir ce que font les designers des différentes villes que je visite. Si j’ai un coup de cœur, je me fais plaisir. Je pense entre autres à une petite boutique à Saint-Pétersbourg où j’ai acheté, il y a dix ans, un haut et un pantalon qui ne semblent pas avoir vieilli », raconte la globe-trotter.

Alors que d’autres planifient ce qu’elles vont porter, Geneviève est plutôt spontanée. « C’est amusant de créer un look. J’attends toujours à la dernière minute pour décider ce que je vais porter. J’aime le petit stress du dernier moment. Cela me permet d’être plus créative », lance-t-elle.

Son ouverture sur le monde se traduit par un métissage vestimentaire. « La mode est un mélange en ce moment. Si chaque pièce est belle, le look va “marcher” », conclut Geneviève.

À l’agenda

Elle anime À travers les branches à ICI Musique.

Elle signe 300 raisons d’aimer Londres, Les éditions de l’Homme.

Elle est la porte-parole de l’exposition Ici Londres au Musée de la civilisation de Québec.

Photo Chantal Poirier

Fedora SCOTCH & SODA

Nœud papillon MAISON GODEFROI, maisongodefroi.com

Chemise et smoking DUBUC, dubucstyle.com

Chaussures MICHAEL KORS, michaelkors.ca

« Un tuxedo est un vêtement masculin qui peut être très féminin. Une femme qui porte un tuxedo a beaucoup d’allure. Il suffit de penser à Grace Jones ou Annie Lennox. J’aime faire évoluer mon smoking Dubuc à l’aide de différents accessoires et jouer avec le look androgyne : chapeau, nœud papillon, bijoux, boutons de manchette, etc. », analyse Geneviève.

Photo Chantal Poirier

Fedora KANGOL, kangolstore.com

Manteau BETSEY JOHNSON, betseyjohnson.com

Camisole et pantalon SCOTCH & SODA

Bottillons NINE WEST, ninewest.com

« Ce manteau a été un achat coup de tête, mais que je n’ai pas porté souvent, voire presque jamais. Il aura fallu le ballet Elton John à la Place des Arts, Love Lies Bleeding, pour que je l’enfile. Avec son col en plumes roses, c’était le vêtement parfait pour l’occasion », se remémore-t-elle.

Photo Chantal Poirier

Foulard, chemise et pantalon SCOTCH & SODA, scotch-soda.com

« Cet ensemble de style pyjama est le look de voyage parfait. Je vais souvent en Asie et je suis toujours habillée comme cela. Même s’il fait chaud, je suis toujours couverte. Je choisis des matières naturelles, le coton ou la soie, et le foulard est très pratique dans les édifices climatisés », explique la voyageuse émérite.

Photo Chantal Poirier

Boucles d’oreille JEAN PAUL GAULTIER pour SWAROVSKI, swarovski.com

Chemise personnalisée par ZILON, espacezilon.wordpress.com

Jean SCOTCH & SODA

Baskets CONVERSE, converse.ca

« Je revisite souvent les mouvements punk et new wave. Je les trouve particulièrement intéressants, tant dans la mode que la musique. C’est mon interprétation du moment de ce style », partage Geneviève.

Photo Chantal Poirier

Boucles d’oreille V DE V, vdevmaison.com

Kimono FAITH & LOVE

Derby DESIGN LAB chez LA BAIE, labaie.com

« J’adore ce kimono. Je le porte régulièrement. À l’occasion, je le laisse ouvert, mais plus souvent, je le ceins sur un pantalon ou je le traite tout simplement comme une robe. C’est une magnifique pièce de la marque montréalaise Faith & Love », partage-t-elle.

« J’ai un faible pour ces plateformes en cuir vernis, car c’est un choix à la fois audacieux, chic et confortable qui remplace des talons hauts », énumère Geneviève.

2 questions mode à Geneviève

Suivez-vous les tendances ?

J’analyse les tendances et je choisis celles qui me conviennent. Je ne porte pas tout ce qui est considéré comme in. Par exemple, je vais adopter le mouvement maximaliste de Gucci, mais pas le courant des « dad sneakers ». J’aime aussi beaucoup les modes qui ne se démodent pas. Le style punk va et vient, mais c’est devenu un classique. Je ne désire pas « être à la mode », je préfère être fidèle à mon style.

Comment décririez-vous votre style ?

J’aime beaucoup deux univers qui se rejoignent. Parfois je suis une « rockeuse du futur », en veste de cuir, pantalons skinny et bottillons à talons hauts, tantôt je suis une « punk aristocrate », en robe longue avec des Converse aux pieds et une couronne sur la tête.

Ses bonnes adresses

► Maison Marie Saint Pierre

mariesaintpierre.com

► Denis Gagnon

denisgagnon.ca

► Ssense

ssense.com

► Scotch & Soda

scotch-soda.com