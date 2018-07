BRISEBOIS, Aimé



À Saint-Jérôme, le 20 juillet 2018, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Aimé Brisebois, époux de feu Claire Bertrand en secondes noces et de feu Louise Marinier en premières noces. Il était le beau-père de feus Pierre et Paul Ragault. Il a également oeuvré à l'étranger pendant plus de 22 ans, à titre de Père des Missions Étrangères.Il laisse dans le deuil sa belle-fille Michèle Ragault (Régis Lajoie) ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 27 juillet à compter de 13h, en la Cathédrale de Saint-Jérôme où les funérailles y seront célébrées à 14h et seront suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.M. Brisebois fut confié à la:400, PLACE DU CURÉ- LABELLEST-JÉRÔME, (QC) J7Z 5L3www.maisontrudel.caTél. 450 438-1234 Téléc. 450 438-5634Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société des Missions-Étrangères, 180 Place Juge-Desnoyers, Laval (Québec) Canada, H7G 1A4Tél. 450 667-4190 / Téléc. 450 667-4194