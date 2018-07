Forcé de fermer son restaurant par manque d'employés

Recruter du personnel dans le domaine de la restauration représente un défi de taille dans l'Est-du-Québec. À tel point, qu'un restaurateur de Sainte-Flavie a été forcé de mettre la clé sous la porte en pleine saison touristique parce qu’il n’arrivait pas à recruter un nombre suffisant d'employés.

«Après 25 saisons, cette année a été la plus dure pour recruter des gens pour travailler. On a fait des approches sur internet, des appels à la radio, personne», a expliqué le propriétaire de la Rose des vents, André Beaulieu.

Il n'a été en service que pendant deux mois. Il n'a réussi qu'à recruter six employés, alors qu'il lui en faut un minimum de 16. «Mes anciens employés ce sont des étudiants, alors ils ont terminé leur formation et ils pratiquent maintenant leur métier. Je dois faire du recrutement à tous les ans», a-t-il ajouté.

Le propriétaire de la Rose des Vents a décidé de ne pas se laisser abattre par la fermeture précipitée de son restaurant. Il a décidé de se lancer dans un projet de «foodtruck» pour tenter de profiter du reste de la saison touristique. «D'ici deux à trois semaines, je vais me réinstaller devant mon restaurant et on va essayer de survivre avec ça», a lancé M. Beaulieu.

Une option qui nécessite bien sûr moins d'employés. «ca va peut-être me prendre une ou deux personnes que j'ai déjà, au lieu de 16», a-t-il expliqué.

Des restaurateurs sous pression

Le manque de personnel met beaucoup de pression sur les épaules des restaurateurs. Avant que la saison estivale commence, tous les commerçants sont à la recherche d'employés au même moment.

«C'est la grande séduction. On a besoin de leur montrer combien on a besoin d'eux, de leur montrer combien ils jouent un rôle important dans l'entreprise, à quel point on désire les impliquer, on doit leur parler du milieu de vie, du milieu de travail», a soutenu l'un des propriétaires du Ketch de Sainte-Flavie, Jean-François Fortin.

Les restaurateurs doivent donc utiliser différentes stratégies pour attirer les employés et se montrent plus conciliants pour s'assurer de les garder.

«Au début, on a utilisé des techniques plus traditionnelles de recrutement. Mais on a compris que pour être attractifs on devait utiliser d'autres méthodes comme les réseaux sociaux, Facebook, Instagram», a ajouté M. Fortin.

Et les restaurateurs font aussi des efforts pour s'assurer de garder leurs employés. «On essaie de fermer à 19 h 30 pour que nos employés finissent plus tôt. Il faut les gâter, il faut les entretenir, disons», a précisé le copropriétaire de la Cantine des Navigateurs, Mitchell Pelletier.

La formation comme piste de solution?

«Il y a une rareté tellement importante qu'il faudrait former plus de gens dans la région», selon M. Fortin.

Des formations en gestion d'établissement de restauration et en gestion hôtelière devaient être offertes dès l'automne 2017 au Cégep de la Gaspésie et des Îles, mais le projet est présentement sur la glace pour des raisons «d'organisation et de structure».