Fusillade à Toronto: Ottawa envisage d’encadrer davantage les armes à feu

OTTAWA | Quelques mois après avoir dévoilé un projet de loi pour resserrer le contrôle des armes à feu, Ottawa envisage toujours de nouvelles mesures pour davantage encadrer l’accès à ces armes.

C’est ce qu’a révélé le ministre de la Sécurité publique du Canada, Ralph Goodale, au surlendemain de la fusillade à Toronto de dimanche qui a mené à la mort de deux personnes. Lundi, le maire de la métropole canadienne John Tory avait réclamé un resserrement des lois encadrant les armes à feu.

Le ministre fédéral a indiqué réfléchir à deux propositions, qu’il compte soumettre aux provinces à l’automne.

La première est de savoir si le Canada devrait suivre l’exemple du Québec et exiger que les professionnels de la santé rapportent si une personne qui demande un permis d’arme à feu a des troubles de santé mentale.

La deuxième touche les mesures de sécurité obligatoires pour l’entreposage d’armes à feu dans des magasins, surtout après la fermeture.

«Le maire de Prince Albert, en Saskatchewan, a soulevé cette question, où une boutique d'armes à Prince Albert, une entreprise parfaitement réputée à Prince Albert, a été la cible d’un vol une nuit, et il y avait 20 ou 30 armes de poing qui étaient sécurisées par un seul câble. Le voleur a coupé le câble, et soudainement il y avait 20 ou 30 armes de poing en circulation illégale, simplement à cause de ce vol», a raconté M. Goodale à Ottawa mardi.

Or, rien de tout cela ne sera facile à légiférer, a averti le ministre.

Rappelons qu’en mars dernier, le gouvernement Trudeau a proposé une réforme qui impose de nouvelles responsabilités aux armuriers. Ils auront dorénavant l’obligation de tenir à jour un registre de leur inventaire, des transactions et de l’identité des acheteurs.

Du côté des acheteurs, ceux qui désirent obtenir ou renouveler un permis de port d’arme devront se soumettre à une vérification de leurs antécédents judiciaires à vie.