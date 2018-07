Impact : une attitude de «guerriers» au BC Place

L’Impact de Montréal se prépare pour le match retour de la demi-finale du Championnat canadien, qui sera disputée mercredi soir au BC Place.

Les Montréalais sont en bonne position après avoir remporté le match aller 1-0 contre les Whitecaps de Vancouver, mercredi dernier au Stade Saputo, mais ils savent très bien que la besogne est loin d’être terminée.

«On veut ajouter un trophée au palmarès du club», a mentionné le milieu de terrain Saphir Taïder, lundi, en marge de l’entraînement de l’équipe tenu à Portland.

«Une finale, c'est toujours beau à jouer, a ajouté l’international algérien. Il y a un match avant, l'étape ne sera pas facile et ce sera à nous de mettre tous les atouts de notre côté et d'aller là-bas comme des guerriers, comme des hommes pour remporter ce match si possible.»

Le défenseur latéral Daniel Lovitz, de son côté, se méfie des Whitecaps.

«On sait que là-bas ils vont jouer avec énergie et que la foule sera bruyante, mais on joue pour ça, a-t-il souligné. C'est ce qui est bien de jouer au Canada, c'est un beau stade où jouer, contre une bonne équipe, on va chercher à continuer ce qu'on a commencé.»

Si l’Impact accède à la finale, il y a retrouvera le Toronto FC ou le Fury d’Ottawa. En cas de victoire ultime, le club montréalais obtiendra son laissez-passer pour la Ligue des champions de la CONCACAF, un tournoi avec lequel l’organisation aimerait sans doute renouer.

Avec ou sans Davies?

Les Whitecaps ont pour leur part connu un week-end mouvementé. L’équipe a subi une défaite de 2-0 contre les Sounders de Seattle, mais surtout, le dossier de l’éventuel transfert de son jeune prodige Alphonso Davies a perturbé les activités du club.

Le garçon de 17 ans, selon la rumeur, serait sur le point d’être transféré au célèbre Bayern Munich pour une somme avoisinant les 15 millions $. Sera-t-il transféré avant mercredi? Et si oui, devra-t-il se rapporter immédiatement au Bayern ou aura-t-il la possibilité de demeurer à Vancouver, en prêt, jusqu’à la fin de la saison?

Ce dossier pourrait connaître son dénouement dans les prochaines heures.