La Corvette de 1000 chevaux-vapeur existe, mais...

La Corvette ZR1 2019 qui développe 755 chevaux-vapeur est la plus puissante à ce jour à être assemblée par Chevrolet. Mais voilà que Specialty Vehicle Engineering (SVE) propose une Corvette dont la puissance s’élève à 1000 chevaux-vapeur.

Il faudra être vite sur le piton si on désire en obtenir un exemplaire. En effet, SVE n’en produira que 25 unités. Ces dernières pourront être commandées directement chez le concessionnaire.

À partir d’une Corvette Grand Sport, ce préparateur a eu l’idée d’optimiser les performances de ce modèle. Sous son capot avant, on retrouve un V8 LT1 de 6,8 L. En plus d’une puissance on ne peut plus impressionnante, cette Corvette développe un couple de 850 livres-pied.

Pour atteindre des statistiques de performances aussi élevées, cette Corvette est dotée d’un système de suralimentation de plus grand volume de même que d’un boîtier papillon de plus grande dimension. Il va de soi que les systèmes d’alimentation d’essence et d’échappement ont été modifiés.

Chevrolet Corvette Yenko 2019 Specialty Vehicle Engineering

On retrouve aussi des freins de marque Brembo aux quatre coins de l’auto.

Fait intéressant, les clients auront le choix entre le coupé et le cabriolet. En ce qui concerne la transmission, ils devront opter pour la boîte manuelle à sept rapports ou l’automatique à huit rapports. Cette dernière a été renforcie.

Les fervents amateurs des muscle des années ’60 et ’70 remarqueront l’utilisation de l’appellation «Yenko». Déjà à l’époque, elle identifiait les versions haute performance des voitures Chevrolet comme les Nova, Camaro et Chevelle. On note la présence des identifications de la marque sur le capot, sur les ailes arrière et dans l’habitacle.

Pour mettre la main sur une Corvette ainsi préparée, il faudra débourser près de 91 000 $ CAN. À ce montant, il faut additionner le coût d’une Corvette Grand Sport, soit 79 045.