Le Maroc à l’honneur au Festival Orientalys

Le Maroc sera le pays à l’honneur du huitième Festival Orientalys, qui animera le Quai de l’Horloge du Vieux-Port de Montréal du 2 au 5 août prochain.

L’événement célèbre les arts et la culture de l’Orient à travers des spectacles extérieurs gratuits, des activités interactives, des ateliers d’initiation à la création orientale et des dégustations.

Des artistes du Québec, de l’Ontario, du Maroc, d’Algérie, de Syrie, d’Inde, de Chine, de Thaïlande, de Colombie et d’Italie seront au rendez-vous.

Parmi les prestations à l’horaire, un hommage au groupe Nass el Ghiwan – surnommé «les Rolling Stones d’Afrique» par Martin Scorsese –, offert par la formation marocaine Ahfad el Ghiwan, donnera le coup d’envoi aux festivités.

«Bédouins en liesse», projet original d’Orientalys, survolera les traditions nomades du Moyen-Orient à travers un jeu de percussions, et le sextuor québécois Ayrad exposera ses couleurs touareg dans le concert «Ayrad à la targui».

On pourra en outre s’initier à divers types de danses comme le kathak et le baladi, aux arts martiaux tels le kung fu et le taekwondo, assister à un mariage libanais et découvrir les modes algérienne et thaïlandaise, avec leurs bijoux et leur artisanat. Broderie, peinture sur ombrelle et calligraphie seront au nombre des disciplines à explorer sur place.

Pour connaître toute la programmation du Festival Orientalys, on consulte le site web officiel (www.festivalorientalys.com).