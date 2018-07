Les femmes travaillent plus et ont plus d’enfants au Québec

MONTRÉAL | Le Québec surpasse l’Ontario tant pour son taux de fécondité que pour son nombre de femmes actives sur le marché du travail, confirme une nouvelle étude.

Des chiffres qui s’expliqueraient, en partie, par la généreuse politique familiale québécoise.

«D’habitude, quand les femmes travaillent plus, elles ont moins d’enfants. Mais là, ce n’est pas ce qu’observe. C’est comme si le Québec avait le beurre et l’argent du beurre», note Sébastien Larochelle-Côté, rédacteur en chef de l’étude publiée la semaine dernière.

D’après les données recueillies par Statistique Canada, le taux de femmes sur le marché du travail dans la Belle Province est passé de 70 % en 1996, l’année précédente l’implantation du réseau des centres de la petite enfance (CPE), à 81 % en 2016.

Le Québec a non seulement rattrapé son retard sur l’Ontario, mais il l’a devancé dès 2003. En effet, durant cette même période, elles sont restées environ 75 % à occuper un emploi de l’autre côté de la rivière des Outaouais.

Une tendance attribuable aux mères québécoises d’enfants en bas âge, qui sont beaucoup plus nombreuses aujourd’hui à reprendre le travail qu’il y a 20 ans.

«On peut certainement mentionner le système québécois qui est différent de celui de l’Ontario et du reste du Canada. Les CPE, mais aussi l’assurance-parentale, ont probablement joué un rôle dans ces chiffres-là», analyse Sébastien Larochelle-Côté.

Moins de mariages, plus d’enfants?

Le rapprochement est moins évident toutefois entre le taux de fécondité du Québec, qui est légèrement supérieur à celui de l’Ontario depuis 2005, et ses politiques familiales.

Dans les deux provinces, on remarque que les femmes retardent de plus en plus le moment où elles donneront naissance. Le phénomène est seulement moins marqué ici.

«Peut-être parce que les unions libres sont plus fréquentes au Québec et que c’est un cadre moins strict que le mariage pour avoir des enfants plus jeune», a souligné le rédacteur en chef de l’étude, qui révèle du même coup que près de 40 % des femmes québécoises vivent en couple contre à peine 28 % dans la province la plus populeuse du pays.