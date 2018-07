Les smoothies les plus cochons de Montréal se trouvent dans cette pâtisserie du Plateau

Les boulangeries, pâtisseries, crèmeries, etc. de Montréal ont définitivement le don de créer des desserts assez cochons!

Le p’tit dernier c’est le smoothie réinventé de la pâtisserie Les Gourmandises de Peyton, située sur la rue Roy dans le Plateau Est.

Là-bas, vous pourrez commander le smoothie-dessert le plus cochon en ville, car il est servi avec des garnitures sucrées. Surnommé le «Magic Frozen Smoothie», la pâtisserie en propose une nouvelle version de temps à autre. Parfois c’est avec de la crème glacée, d’autre fois du popcorn, des biscuits, etc. MAIS, il y a, au moins, toujours un bon beigne qui orne le pot Mason!

Le smoothie fait définitivement fureur si l’on se fie aux nombreuses photos partagées sur Instagram. Il doit donc être aussi bon que beau!

Les Gourmandises de Peyton

371, rue Roy Est, Montréal

Pour savoir où manger les desserts les plus cochons en ville et dans les alentours, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!