Mauvaise rencontre sur internet

À l’été 2017, j’avais pris contact avec une fille sur internet. Comme j’habite Québec et elle Sherbrooke, elle devait profiter d’une visite chez sa fille qui habite ma région pour me rencontrer. Ce qu’elle a fait après moult tergiversations. Puis je suis allé chez elle à Sherbrooke, et on s’est vus ensuite aux deux semaines. Sa séparation d’avec son ex ayant eu lieu en 2016 et ne s’étant réglée qu’en 2017, ça la troublait encore. Mais elle insistait pour que je trouve un travail à Sherbrooke pour venir vivre avec elle.

Puis voilà qu’un soir, elle m’écrit pour me demander de supprimer la photo de nous qui était sur Facebook. Peut-être avait-elle perdu patience et pensé que je ne faisais pas les efforts nécessaires pour me trouver un travail afin de me rapprocher d’elle ? Je ne sais. Toujours est-il que ne pouvant aller la rejoindre pour le congé pascal, je crois que c’est là que notre lien s’est cassé pour de bon.

Entre temps, j’avais appris de sa bouche qu’elle était suivie par un psychiatre et qu’elle était sous médication pour des problèmes au plan mental. Elle m’a donc texté pour m’annoncer qu’elle se sentait très mêlée présentement, qu’elle préférait qu’on casse, mais elle insistait pour que nous restions amis. Je l’ai plus ou moins crue, car elle avait dit à un de mes proches qu’elle était épuisée par son travail, tannée de toujours faire les premiers pas avec les hommes, et désirait en rencontrer un sérieux.

Je passe sous silence ses difficultés relationnelles avec sa famille ainsi qu’avec ses collègues de travail, ainsi que le fait que j’ai pensé un instant qu’elle avait rencontré quelqu’un d’autre. En fait elle a un sale caractère. Elle a fait deux fois faillite et on lui a détecté une masse au cerveau en 2009 dont elle n’est peut-être pas totalement remise.

Elle me dit avoir commencé à fréquenter un Centre à Sherbrooke et que cela la brasse beaucoup au niveau des émotions. Elle croit que notre relation a débuté trop vite, qu’elle a besoin de temps pour assimiler tout ça et que ce temps elle préfère l’accorder à son travail et ses enfants pour le moment. Personnellement, je pense qu’elle se fie trop à ce que son entourage lui dit de moi pour me mettre de côté.

Elle m’a renvoyé mes objets personnels par la poste et m’a signifié mon congé, sans que je ne sache vraiment pourquoi, si ce n’est que nous avons les difficultés habituelles de tous les nouveaux couples. J’ai vraiment tout tenté pour sauver notre couple mais je n’y parviens pas. C’est la huitième relation qui se termine ainsi pour moi. Il y a un problème quelque part, mais où ? Comment la convaincre de mon sérieux et du fait qu’on est responsable à 50/50 d’un échec ?

Anonyme

Que diriez-vous de cesser d’essayer de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, pour plonger en vous-même et y chercher ce que vous pourriez faire pour améliorer votre façon d’aborder la vie ainsi que vos relations avec les autres ? Quand on accumule huit échecs de suite, il y a de quoi s’arrêter pour se poser des questions, pour regarder dans le rétroviseur ce qui nous a menés là, et trouver les moyens de ne plus y aller à l’avenir ?