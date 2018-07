NFL: Todd Gurley fait sauter la banque

Les Rams de Los Angeles et le porteur de ballon Todd Gurley se sont entendus sur les termes d’une prolongation de quatre ans d’une valeur de 60 millions $, mardi.

De ce montant, 45 millions $ sont garantis, selon le réseau ESPN.

Gurley, qui a encore deux saisons à écouler à son contrat actuel, est ainsi devenu le joueur le mieux payé à sa position, avec un salaire annuel de 15 millions $. Il est également le porteur de ballon ayant obtenu le plus gros montant garanti.

Le’Veon Bell empochera 14,5 millions $ en 2018, mais seulement parce que les Steelers de Pittsburgh lui ont donné l’étiquette de joueur de concession.

Âgé de seulement 24 ans, Gurley a été nommé joueur offensif de l’année et a fini deuxième dans la course au titre de joueur par excellence, derrière Tom Brady, la saison dernière.

En 2017, le choix de premier tour des Rams en 2015 a amassé 1305 verges au sol et 13 touchés en plus de capter 64 passes pour des gains de 788 verges et six majeurs.

Il a été un des principaux architectes des succès des Rams, qui ont terminé la campagne avec une fiche de 11-5 et ont mis fin à une disette de 12 ans sans participer aux séries.