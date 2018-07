Opéré au dos, Antoine Valois-Fortier veut une autre médaille olympique

«Il me reste un gros objectif. Je veux retourner aux Jeux olympiques pour aller chercher une autre médaille, alors c'est un mal nécessaire si je veux m'y rendre.»

Antoine Valois-Fortier n'évoque pas la retraite, loin de là, même s'il a subi dimanche une opération visant à soigner deux hernies discales. Le judoka médaillé de bronze des Jeux de Londres devra se résigner à une inactivité complète de 9 à 12 semaines, ce qui l'empêchera de participer à d'importants tournois durant le processus de sélection déjà amorcé en vue des Jeux de 2020.

«C'est sûr que ça me met en retard dans le processus de qualification, mais je pense avoir le talent, l'expérience et le vécu dans mon sport pour rattraper ce retard. Par contre, je ne cache pas que ça va ajouter une légère pression durant les derniers 18 mois de sélection», explique l'athlète originaire de Beauport, septième aux Jeux de 2016.

Des inquiétudes

L'athlète de 28 ans n'ose pas se prononcer sur la date de son retour à l'entraînement ou sur la période à laquelle il pourra prendre part à un tournoi majeur, qu'il n'entrevoit pas avant 2019. Il croit pouvoir reprendre la compétition de haut niveau, rappelant qu'il s'était imposé une période de rééducation de cinq mois après les Jeux de Rio, en raison d'une opération à une hanche.

Occupant actuellement le 20e rang mondial dans sa catégorie (- 81 kilos), Valois-Fortier avait remporté le championnat panaméricain en avril dernier. À son retour, il devra se positionner parmi les 18 meilleurs dans sa catégorie s'il souhaite participer aux Jeux de Tokyo, dans le berceau mondial de son sport.

S'il insiste sur sa volonté de continuer, ce nouvel obstacle jette toutefois une inquiétude sur la suite de sa carrière.

«Ce sont de petites inquiétudes qui me traversent l'esprit et qui viennent avec les blessures. À 28 ans, je commence à être vieux dans le sport du judo, mais je vis avec. Je fais du mieux que je peux et une journée à la fois, mais on verra comment ça va évoluer.»