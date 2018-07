Une ville contrainte de payer une rançon pour accéder à ses serveurs informatiques

Dans un rapport présenté mardi par le directeur financier et trésorier de la Ville, Jocelyn Lee, on apprend que le système informatique de Wasaga Beach a été touché par un virus informatique le 30 avril dernier qui a complètement paralysé sa capacité d'accéder aux données contenues dans ses 11 serveurs.

Les pirates à l'origine de cette attaque ont alors réclamé un montant de 11 bitcoins, soit l'équivalent d'environ 144 100 $ à ce moment. Après d'âpres négociations qui se sont échelonnées sur environ sept semaines et après avoir consulté des experts en informatique, la Ville s'est finalement résolue à payer 3 bitcoins aux auteurs de l'attaque, d'une valeur de 34 950 $, afin de récupérer un accès à quatre serveurs.

Le coût engendré par ce piratage est toutefois beaucoup plus élevé. En calculant la rançon, la perte de productivité des employés, les heures supplémentaires et les frais encourus pour consulter des experts, la Ville estime que cette mésaventure lui a coûté un peu plus de 250 000 $.