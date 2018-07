Voici comment porter la jupe à carreaux sans avoir l’air d'être en uniforme

Les nostalgiques vont assurément grimper dans les rideaux, puisque la jupe écolière est de retour et NON, ceci n’est pas une blague!

Une publication partagée par Alicia (@aliciamoffet) le 23 Juil. 2018 à 6 :08 PDT

Longtemps considérée comme une relique des années 2000, cette pièce de vêtement refait surface et semble être l'item de prédilection pour rehausser une tenue basique.

Une publication partagée par Films And Shit🕸🍭 (@goldenfilmz) le 17 Oct. 2017 à 4 :35 PDT

Cette jupe a d’abord eu un succès fulgurant grâce à la fabuleuse Cher Horowitz du film Clueless dans les années 1990. Par la suite, la jupe écolière a fait son chemin jusqu’au début des années 2000.

Au début du deuxième millénaire, elle était l’item préf d’Avril Lavigne, Christina Aguilera et évidemment, Britney Spears.

Rassurez-vous, la jupe à carreaux n’a rien à voir avec celle de l’époque de Baby One More Time. Aujourd'hui, elle se porte légèrement taille haute et peut être cintrée ou à volants.

Pour compléter le look à merveille, on y ajoute une ceinture à la taille, un sac banane ou un haut qui matche.

Une publication partagée par Lucie Rhéaume Gonzalez (@lucierheaume) le 27 Mai 2018 à 5 :16 PDT

Pour éviter de faire un faux pas, on copie les looks de nos influenceuses préfs, dont Alicia Moffet et Lucie Rhéaume, qui sont de grandes adeptes de cette tendance.

Pas encore convaincues? Voici quelques jupes vraiment pas chères qui vous donneront envie de lui laisser une chance

25 $ chez Forever 21

59 $ chez Urban Outfitters

En rabais à 30 $ chez Simons

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!