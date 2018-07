Votre radar

Dimanche, la face dans la fenêtre, je déprimais un brin. Il était environ 13 h et, comme l’avait annoncé Nadeige la veille, la pluie tombait niaiseusement. Je frustrais silencieusement parce que j’avais du golf dans le corps. Et c’est là que j’ai fait une découverte géniale. Je vous la refile comme un service essentiel. Tapez « satellite et radars – meteomedia­­­ » sur votre Google et vous arriverez là où se trouve la pure et avantageuse vérité du ciel. Vous tomberez directement sur la carte météo de votre région et, avec une bande de défilement, vous connaîtrez avec une précision inouïe la météo des six prochaines heures. Le ciel était alors gris, il mouillait et j’ai dit à Manon parquée devant sa télévision : « Habille­­­-toi, mon petit Minet. Direction Lacolle, on s’en va au golf. » Elle me répond sans même lâcher sa rénovation Canal Vie : « As-tu regardé dehors ? » Et c’est là que j’ai répliqué en ultra contemporain et synchronique : « À 14 h 7, il fera soleil et ce sera ensuite une journée splendide. » « Ben oui, le malade », a-t-elle pensé.

LA FINE POINTE

Croyez-le ou non, à 14 h 5 Nostradamus Beaudryus frappait dans le mille et nous avons passé une journée golfique radieuse, rieuse et lumineuse. Ça vous prend ce site surtout connu des dirigeants de clubs de golf, mais aussi des agriculteurs qui détestent sortir la main-d’œuvre et la machinerie pour rien.

Fini les « Demain, ce sera généralement quelque chose... ». Doré­navant, ce sera « précisément » quelque chose... au moins pour les six prochaines heures. Ce n’est peut-être pas une longue période, mais c’est dans le mille. L’écran vous montre la direction vers laquelle le vent pousse les nuages dont l’opacité dévoile clairement la sévérité des averses qui s’en viennent ou débarrassent. Essayez ça. Vous me remercierez plus tard.

ET Z’AUSSI