MARCIL, Soeur Marie-Claire



S.G.M.À Montréal, le 22 juillet 2018, à l'âge de, est décédée soeur Marie-Claire Marcil, fille de feu Astria Berthiaume et Omer Marcil. Elle était native de St-Luc (St-Jean).Elle laisse dans le deuil sa soeur Marie-Paule, son frère Bernard, sa belle-soeur Kathy (feu Robert), ses deux nièces Céline et Meghan, son neveu Jean-Pierre ainsi que ses consoeurs.La dépouille mortelle sera exposée aux:3300, WILLIAM-TREMBLAY, MONTRÉAL(angle boul. St-Michel)le jeudi 26 juillet 2018, à 15h. Il y aura une vigile de prière à 19h30. Les funérailles auront lieu au même endroit le vendredi 27 juillet 2018 à 10 heures. Parents et ami-e-s sont priés d'y assister sans autre invitation. L'inhumation aura lieu au cimetière des Soeurs Grises sur l'île Saint-Bernard, Châteauguay.Des dons en faveur des Oeuvres de Mère d'Youville seraient appréciés.CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES