PRINCE, Arthur Jr.



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Arthur Prince Jr., survenu à Montréal, le 19 juillet 2018, à l'âge de 67 ans.Il laisse dans le deuil sa femme Louise Dalpé, ses filles Patricia (Maurice), Mélanie (Yvon) et Anik (Georges), ses petits-enfants Steven, Mélodie, Heaven, Jake et Vanessa, ses soeurs Monique (Raymond) et Lyse ainsi que des proches parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances à la:le vendredi 27 juillet 2018 de 15h à 21h et le samedi 28 juillet 2018 de 9h à 11h. Une cérémonie hommage suivra, dès 11h, en la salle de cérémonie de la résidence funéraire.