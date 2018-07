10 maquillages «extra» qui sont faciles à reproduire pour les festivals

Même si on peut passer des heures à préparer notre look vestimentaire pour un festival, celui-ci ne sert à rien s’il est accompagné d’un maquillage plate qui ne le met pas en valeur.

Une publication partagée par Lucie Rhéaume Gonzalez (@lucierheaume) le 12 Juin 2018 à 5 :59 PDT

Avis aux amatrices de maquillage: c’est à votre tour de laisser aller votre imagination! C’est le moment de se faire aller les pinceaux et de sortir les ombres à paupières pailletées qui prennent la poussière dans le fond du tiroir.

Vous n’êtes pas certifiée MUA ou votre collection de maquillage est assez restreinte? Pas de panique! Il existe plusieurs options vraiment cool qui sont faciles à recopier.

Voici donc 10 inspirations maquillages pour créer un look beauté de feu lors de votre prochain festival:

1. Un motif de petits diamants collés

Une publication partagée par [brooke jade] (@agirlnamedbrooklyn) le 29 Juin 2018 à 3 :52 PDT

Pour avoir un maquillage original et unique, les petits diamants sont l’option parfaite. Que ce soit quelques-uns sous les yeux ou un motif intense entre les sourcils, une chose est certaine : ce look ne passera pas inaperçu. Ceux qui sont vraiment game tenteront peut-être, pour leur part, les fesses pailletées.

2. Les ombres à paupières punchées

Une publication partagée par MEG JONES (@megsjonesmakeup) le 24 Juil. 2018 à 9 :07 PDT

C’est parfois un peu too much d’oser le rose, le bleu et le jaune dans un maquillage de tous les jours. Lors de festivals, c’est un gros OUI! C’est le moment parfait pour sortir les ombres à paupières qui n’ont jamais été utilisées dans vos palettes et même, tenez-vous bien, de les mélanger!

3. Créer des motifs avec des lignes de crayon blanc

Une publication partagée par 🖤🦊Momma Fox🦊🖤 (@imogenhearts) le 7 Mai 2018 à 7 :35 PDT

Une option cool et pas chère, c’est de faire un maquillage plus neutre en l’accompagnant de jolis traits et pois, créés avec un simple crayon blanc pour les yeux. C’est original tout en restant simple, ce qui fera le bonheur des moins habiles en maquillage. Pour les plus audacieuses, il est possible de le faire avec un maquillage coloré, comme sur la photo ci-haut.

4. Avoir un élément métallique

Une publication partagée par 🌙Manny Gutierrez (@mannymua733) le 6 Mai 2018 à 6 :13 PDT

Le métallique est, et restera toujours, une formule gagnante dans un look de festival. Pour attirer l’attention sur votre visage, pourquoi ne pas miser sur les lèvres ou les sourcils?

5. Recouvrir ses joues ou son front de paillettes

Une publication partagée par MELANIE LAGOS (@melanielagos) le 16 Juil. 2018 à 8 :56 PDT

Il n’y a pas juste durant le temps des fêtes que les paillettes ont la cote. Cet été, on ose les brillants, qui sont tout aussi jolis sur les paupières, les joues qu’au-dessus des sourcils.

6. Oser les tendances fofolles de sourcils

Une publication partagée par NikkieTutorials (@nikkietutorials) le 28 Mai 2018 à 2 :15 PDT

Il est venu l'heure d'essayer les tendances de sourcils vraiment bizarres qu'on a pu apercevoir sur Instagram durant la dernière année. Que ce soit les sourcils en queue de poisson, de couleurs arc-en-ciel ou tout simplement, d’une couleur précise, c’est le moment de laisser aller votre créativité!

7. Les fausses taches de rousseur colorées

Une publication partagée par Francez-Charlot (@marine_francez) le 3 Juil. 2018 à 5 :12 PDT

Les fausses taches de rousseur ont créé un buzz cette année, devenant l'une des tendances maquillage les plus populaires. Pour Osheaga, pourquoi ne pas les essayer, mais en leur donnant une petite couleur? Il suffit de prendre un crayon ou un traceur liquide de la couleur souhaitée et de tracer des petits points sur le nez et les joues. Il faut ensuite les estomper pour rendre le tout naturel.

8. Remplacer son illuminateur habituel par un holographique

Une publication partagée par 👑Pashion-for-Fashion👑 (@cinderallascloset) le 16 Juil. 2018 à 10 :52 PDT

Celles qui ne sont pas trop game de se barbouiller le visage, il existe des options plus simples, comme celle du highlight holographique. Un petit switch de produit et TADAM: un look de festival est né!

9. Oser l’ombre à paupières à l’envers

Une publication partagée par Kelsey Deenihan (@kdeenihan) le 21 Juil. 2018 à 10 :43 PDT

Millie Bobby Brown s’est présentée au Comi-Con avec un maquillage vraiment original et tout le monde a capoté. Pour copier son look, il suffit de prendre une ombre à paupières de couleur et de l’étendre sous l’œil. L’important, c’est qu’il y ait plus de produits en dessous de l’œil qu’au-dessus. Qui osera?

10. Troquer les cils noirs conventionnels pour des plus funky

Une publication partagée par Hi Beyoutiful (@hibeyoutifulmx) le 9 Juil. 2018 à 11 :16 PDT

Ça arrive à tout le monde d’acheter un mascara bleu en pensant que celui-ci est noir. Il n’est pas fichu! Les festivals sont une opportunité de rentabiliser votre argent, puisque d’avoir les cils colorés est ultra-tendance. Pour un effet plus punché, il existe des mascaras de toutes les couleurs, comme le rose et l'orange.

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!