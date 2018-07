BIGRAS, Gaëtan



Au centre Hospitalier Anna-Laberge, le 19 juillet 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé paisiblement Gaëtan Bigras, de St-Rémi.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Odette Couture, il était le papa de Marc, Nicole (Alain) et Luc (Chantale) et le fier grand-papa de Jean-Philippe (Pamela). Il laisse également ses frères et soeurs: André, Jacques (Françoise), Jeanne, Denise (Pierre) et feu Céline, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents, amis et plus particulièrement Steve T.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles. L'urne cinéraire sera mise en terre à une date ultérieure.Direction funéraire:www.poissantetfils.ca