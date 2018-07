BOURDON ROCHEFORT

Marilou



À Saint-Chrysostome, le 21 juillet 2018, à l'âge de 28 ans, est décédée Marilou Bourdon Rochefort fille de M. Georges Rochefort et de Mme Linda Bourdon.Outre ses parents, elle laisse dans le deuil sa fille Annabelle, ses frères : Jonathan (Fanny) et Ghislain (Francis).Elle laisse également son grand-père Romain Bourdon (feu Claudette Guay), ses oncles et tantes, ses cousins et cousines de même qu'autres parents et amis.Vous pourrez venir la saluer une dernière fois le vendredi 27 juillet 2018 de 19h à 22h et le samedi 28 juillet 2018 de midi à 14h30 au salon funéraire :107, VINCENT, SAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131www.complexegendron.comLes funérailles seront célébrées le samedi 28 juillet 2018 à 15h en l'église paroissiale de Saint-Chrysostome. L'inhumation suivra au cimetière de Sainte-Clotilde-de-Châteauguay.