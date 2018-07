CARTIER, France



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès subit de France Cartier, survenu à l'Hôpital Pierre-Le Gardeur, le 19 juillet 2018 à l'âge de 51 ans.Elle laisse dans le deuil sa mère Gisèle Philibert (feu Benoit Cartier, son père qui l'a prédécée dans la mort), ses enfants Kevin (Laurence), Jeff, son ex-conjoint Pierre Niceforo, ses soeurs Linda (Mario), Manon (Jean) et Chantal (Pierre), neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis et ses collègues de travail de l'Hôpital Maisonneuve (oncologie).La famille vous accueillera le samedi 28 juillet 2018 dès 10h au salon funéraire:Une cérémonie commémorative sera célébrée à 16h30 au même endroit.