LANTHIER, Claude



Soudainement, le 19 juillet 2018, est décédé M. Claude Lanthier, époux de Constance Caron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son père Robert Lanthier, ses soeurs Manon Lanthier et Sylvie Lanthier, son frère Daniel Lanthier, ainsi que plusieurs parents et amis.Claude sera exposé à la:2125, NOTRE-DAMELACHINE, QUÉBEC, H8S 2G5514 639-1511, www.jjcardinal.caLa famille accueillera famille et amis le dimanche 29 juillet 2018 de 13h à 16h en la résidence funéraire.