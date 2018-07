PAGETTE LAMOUREUX

Monique



À Greenfield Park, le 29 juin 2018, à l'âge de 73 ans, est décédée Monique Lamoureux Pagette, épouse de feu Gaspard Pagette et fille de feu Lucien Lamoureux et feu Gabrielle Wiseman.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs, leurs conjoints, de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à la chapelle du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601 chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, le samedi 28 juillet 2018 à 11h, suivi du service religieux à 12h et de l'inhumation.Des dons à une association pour le cancer ou une maison de soins palliatifs seraient appréciés.CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES