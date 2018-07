LAMOUCHE-BÉLANGER,



HélèneÀ Montréal, le 14 juillet 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Hélène Lamouche Bélanger, épouse de feu Monsieur Aimé Bélanger.Elle laisse dans le deuil ses deux filles Carole (Dr André Roy) et Marie-Claude (Gaëtan Prud'homme), ses petits-enfants Mathieu, Dominique, Maryse et Marc, ses arrière-petits-enfants Xavier, Olivier, Léonie et Stella-Anne, ainsi que de nombreux parents et amis(es).La famille recevra les condoléances le jeudi 2 août 2018 de 15h à 20h au complexe:Une liturgie de la parole aura lieu à 20h, le jour même, en la chapelle du complexe.