NADEAU FRÉCHETTE, Yolande



À Laval, le vendredi 20 juillet 2018 est décédée, à l'âge de 82 ans, Yolande Nadeau, épouse de Donald Fréchette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Manon (Richard), Christian (Danielle), feu Gervais, Bernard (Nathalie) et Éric (Lucie), ses huit petits-enfants Geneviève (Yannick), Alexandre, Andréanne (Andrei), Samuel, Camille (Raphaël), Laurence (Jonathan), Marianne et Jean-Maxime (Laurie), ses arrière-petits-enfants Alice et Édouard, ses frères et sa soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le jeudi 26 juillet 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et vendredi à compter de 8h30.Les funérailles seront célébrées le vendredi 27 juillet 2018, à 11h en l'église St-Vincent-de-Paul et de là au cimetière St-Vincent de Paul.Des dons en sa mémoire à la Société Alzheimer Laval peuvent être faits.