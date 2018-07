LÉVESQUE RIOPEL, Claudette



À Terrebonne, le 20 juillet 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Claudette Riopel, épouse de M. Maurice Lévesque.Elle laisse dans le deuil sa fille Maryse (Donald Millar), son fils Jean André (Lisette Lefebvre), sept petits-enfants, une future arrière-petite-fille ainsi que ses frères, Bertrand (Paulette Guérard), Laurier (Louise Venne), Louis-Marie (Monique Demers) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances:vendredi le 27 juillet 2018 de 13h à 17h et de 19h à 22h et samedi le 28 juillet 2018 de 9h à 10h, au:MASCOUCHE, QUÉBEC, J7K 2L7complexefuneraireroy.comLes funérailles seront célébrées à l'église Saint-Henri-de-Mascouche, samedi le 28 juillet 2018 à 10h30, et suivra l'inhumation au cimetière de Mascouche.