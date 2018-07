BOUCHER, Jean



À Montréal, le mardi 17 juillet 2018 est décédé, à l'âge de 91 ans, Jean Boucher, fils de feu Lily Robert et de feu Télesphore Boucher et frère des regrettés Armand et Rita.Il laisse dans le deuil sa soeur Thérèse Roger, son frère Émile, ses neveux et nièces ainsi que son ami d'enfance Jacques Maurice.La famille vous accueillera au complexe funéraire Urgel Bourgie, 745, boul. Crémazie estle samedi 28 juillet de 14h à 16h. Une célébration suivra au même endroit. Ses cendres seront inhumées à une date ultérieure.Un remerciement tout spécial au personnel du CHSLD Bruchési pour leurs soins exceptionnels.Prière de ne pas envoyer de fleurs. Votre geste de sympathie peut se traduire par un don à Société Alzheimer de Montréal.