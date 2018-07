LEMAY, Gilles



De Laval, le 21 juillet 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Gilles Lemay, époux de Mme Marguerite-Rose McKale.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Louis, Jean-François (Andrée) et Frédéric (Julie) ainsi que ses petits-enfants Tamara, Samuel, Gabrielle, Zackary et Alice.Il laisse également ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 28 juillet de 14h à 17h au complexe funéraire:FABREVILLE, LAVAL (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 17h au salon, suivie de la mise en columbarium.Vos marques de sympathie peuvent se traduire per des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.