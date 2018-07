LAFOND, Maurice



Le 21 juillet 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé Maurice Lafond de Saint-Jérôme, époux de feu Jeannine Huot. Il était le fils de feu Charles Auguste Lafond et de feu Élizabeth McCloskey de Sainte-Scholastique.Il laisse dans le deuil sa soeur Carmelle Lafond, épouse de feu Marcel O'Rourke, sa cousine Sr Denise Lafond (congrégation des religieuses hospitalières de St-Joseph), sa belle-soeur Rita Léonard, épouse de feu Roméo Lafond ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il était le frère de feu Rita, feu James et feu Normand.La famille recevra les condoléances le samedi 28 juillet à compter de 10h, en l'Église de Saint-Canut. Les funérailles auront lieu à 11h, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Il fut confié à la:400 PLACE DU CURÉ-LABELLESAINT-JÉRÔME450-438-1234