BABIN RAPOSO, Gisèle



À Laval, le 17 juillet 2018, à l'âge de 76 ans, est décédée Gisèle Babin, veuve de Manuel Raposo.Elle laisse dans le deuil ses frères Pierre (feu Hélène), Claude (Lise), Gilles (Nicole) et Guy, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 29 juillet 2018 de 11h à 15h au complexe:Une cérémonie aura lieu à 15h au même endroit. L'inhumation suivra au Mausolée St-Matin, Laval.