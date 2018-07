MOSCHETTI, Thérèse



À l'hôpital Sacré-Coeur, le mercredi 4 juillet 2018 est décédée, à l'âge de 87 ans, Thérèse Moschetti, épouse de Guy Courtois.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel et Guy Jr, ses petits-enfants, Cynthia, Tanya, Alexandre et Jonathan, sa soeur Angèle ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 5 août 2018 de 14h 17h.