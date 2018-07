BOUCHARD, André



À Joliette, le lundi 16 juillet 2018 est décédé, à l'âge de 79 ans, André Bouchard, conjoint de Marcelle Gagnon.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses frères François et Benoît (Nadia), ses soeurs Lise et Danielle (Pierre), sa belle-soeur Francine, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 28 juillet 2018 de 11h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.