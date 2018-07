BOUCHARD, Rosaire



À St-Esprit, le 15 juillet 2018, à l'âge de 91 ans et 9 mois, est décédé M. Rosaire Bouchard.Le défunt laisse dans le deuil plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 28 juillet 2018 de 13h à 16h à la:ANDRÉ LÉGARÉ INC.1008, ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5www.residencelegare.comsuivra une liturgie de la Parole à 16h à la chapelle de la résidence funéraire. Une célébration aura aussi lieu le lundi 6 août 2018 à 15h en l'Église Nativité de Marie à Moonbeam en Ontario.