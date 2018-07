LABRECQUE, Louis-R.



À Montréal, le 22 juillet 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Louis-R. Labrecque, conjoint de madame Monique Chénier-Filion.Il laisse dans le deuil ses enfants Louis-Érik et Marie. Il était le frère de Yolande, feu Madeleine, feu Gisèle, Alcide (Micheline), feu Daniel (Jeannette) et feu Laurent (Martine). Il laisse également plusieurs parents et amis.Louis-R. a travaillé pendant plus de 35 ans pour AVD assurance vie Desjardins où il est devenu Premier Vice-Président.La famille recevra les condoléances le vendredi 27 juillet 2018 de 14 h à 17 h et de 19 h à 20 h 30 ainsi que le samedi 28 juillet de 11 h à 13 h 30 au complexe funéraire :Les funérailles seront célébrées le samedi 28 juillet 2018 à 14 h, en l'église Sainte-Geneviève de Pierrefonds, 16037, boul. Gouin Ouest.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour son soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal serait apprécié.