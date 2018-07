ZAMPINI, Claudette



À Montréal, le 21 juilet 2018, à l'âge de 73 ans, est décédée Madame Claudette Zampini, fille de feu Simone et Dominique Zampini.Elle laisse dans le deuil son époux André Bouchard, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances lundi le 30 juillet 2018 de 10h à 11h à l'église St-Jean-Vianney, située au 6421, 25e Avenue, Montréal. Une messe sera célébrée à 11h à l'église suivie de l'inhumation au cimetière Repos St-François d'Assise.