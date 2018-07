PROVOST, Gaspard



Le 23 juillet 2018, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Gaspard Provost, époux de madame Pierrette Beauregard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Nicole (Luc), Louise (Robert), Ginette (Richard), Guy (Danielle), Lorraine (Claude), France (Christian), Johanne (Richard), Michel (Christine) et Julie (Marc-André), ses 18 petits-enfants ainsi que ses 4 arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Sainte-Julie (1686 Principale, Sainte-Julie, J3E 1W7) dès 9h le vendredi 27 juillet 2018, les funérailles suivront à 11h.